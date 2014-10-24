Boeing приостановил испытания 777X из-за поломки: мнение экспертов

Поломка лайнера Boeing B-777X привела к приостановке летных испытаний. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" уверены, что сами по себе поломки, еще и на испытаниях, случаются у всех, но у Boeing они идут чередой во всех направлениях их работы, заставляя задуматься о жизнеспособности организации в целом.

Как отметили авторы поста, в американской истории такое уже случалось, вспоминая кризис их автопрома в 1970-е, из которого отрасль так и не вышла – Штаты потеряли статус мирового лидера автомобильной промышленности, еще раньше утратив статус лидера в инновациях в этом секторе. Примерно в это же время Штаты полностью утратили коммерческое судостроение, отдав строительство гражданского тоннажа сначала Японии и Южной Корее, затем КНР.

Что важно в происходящем для нас? Одна простая вещь: мы не имеем права ориентироваться в перспективах развития нашего авиапрома на "восстановление отношений с Западом". Независимо от проблем с нашими авиационными проектами, лечить их нам придется собственными силами, хорошо, если получится поделить с кем-то расходы. А если нет, то нет – страна на 11 часовых поясах обязана иметь собственную авиационную промышленность независимо от перспектив ее коммерческой окупаемости. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что ОСК и Бакинский судозавод будут строить танкеры класса "река-море".