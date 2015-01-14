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В Бухаресте сгорел грузовик из рекламы Coca-Cola

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Водитель смог выбраться из машины.

В Бухаресте сгорел грузовик из рождественской рекламы компании газированного напитка от Coca-Cola. Соответствующее заявление сделали румынские журналисты с телеканала Digi 24 со ссылкой на правоохранительные органы и очевидцев. Известно, что водитель большегрузного транспорта не пострадал. Инцидент зафиксирован по шоссе Джурджулуй. Местные жители увидели, что машина воспламенилась прямо во время движения, однако благодаря действиям шофера кузов не пострадал. Прицеп выгорел полностью.

Грузовик Coca-Cola, модель которого прославилась появлением в рождественских роликах компании, загорелся вчера вечером. Водителю удалось спастись, а также отсоединить охваченный пламенем прицеп.

телеканал Digi 24

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На видео видно

Теги: coca-cola, бухарест, румыния
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Мировые новости,

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