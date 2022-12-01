СЛедственный комитет по региону возбудил уголовное дело.

В Алтайском крае при пожаре погибли родители и ребенок. Соответствующее заявление сделали местные журналисты со ссылкой на представителей регионального Следственного комитета РФ. Трагедия произошла утром 1 декабря в городе Барнауле. Уточняется, что огон вспыхнул на территории частного дома. После тушения пламени экстренные службы нашли в помещениях тела трех граждан. В настоящее время СК РФ по региону расследует уголовное дело по факту произошедшего.

Следователями СК установлены личности погибших: женщина и мужчина 1974 года рождения, а также их дочь 2008 года рождения. пресс-слкжба СК РФ по Алтайскому краю

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы и следователи-криминалисты. В ходе расследования специалисты установят обстоятельства произошедшего, причины пожара. Дело контролируется краевой прокуратурой.

В Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд.

Фото: Следственный комитет по Алтайскому краю

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