В Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд

На месте происшествия работает беспилотная авиационная система.

В Волгограде для тушения огня в цехе производства пластиковой тары направили пожарный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Инцидент произошел утром 30 ноября. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 104 человека и 33 единицы техники.

По предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работает беспилотная авиационная система.

Ранее мы сообщали, что в больнице в Астрахани произошел пожар.

Видео: Telegram / МЧС34