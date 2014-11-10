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В Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд

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На месте происшествия работает беспилотная авиационная система.

В Волгограде для тушения огня в цехе производства пластиковой тары направили пожарный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Инцидент произошел утром 30 ноября. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 104 человека и 33 единицы техники.

По предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работает беспилотная авиационная система.

Ранее мы сообщали, что в больнице в Астрахани произошел пожар.

Видео: Telegram / МЧС34

Теги: волгоград, пожар, цех
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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