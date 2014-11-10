Пациенты больницы были эвакуированы.

В больнице в Астрахани произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в здании терапевтического отделения больницы №3 имени С.М. Кирова. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Сообщение о пораже поступило в ГУМЧС РФ по Астраханской области рано утром 30 ноября.

Пациенты больницы были эвакуированы. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован прибывшим расчетам в кратчайшие сроки. Бабушкин отметил, что последствия пожара незначительные и будут устранены в ближайшие часы.

Ранее мы сообщали, что пожар на резервуарах с дизельным топливом в Брянской области локализован.

Фото: Telegram / Игорь Бабушкин