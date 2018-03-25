Пожар на резервуарах с дизельным топливом в Брянской области локализован

Пламя распространилось на два резервуара в Суражском районе.

Возгорание на резервуарах с дизельным топливом в Брянской области локализовано. Соответствующее заявление сделал в собственном Telegram-аккаунте глава региона Александр Богомаз. Чиновник пояснил, что экстренные службы ранее говорили об увеличении площади пожара до четырех тысяч квадратных метров. В ГУ МЧС по региону подтвердили, что пламя распространилось на два объекта. На текущий момент сведений о пострадавших нет.

Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован. Александр Богомаз, губернатор Брянской области

Напомним, что губернатор Богомаз утром в среду 30 ноября сообщил подписчикам о том, что на территории Суражского района области произошел пожар на резервуарах с нефтепродуктами на площади 1,8 тысяч квадратных метров. К ликвидации пламены экстренные службы привлекли свыше 80 человек личного состава и 30 единиц специальной техники. В частности, огонь тушит пожарный поезд. К месту инцидента направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС.

В торговом центре в Красноярске произошел пожар на площади 200 кв. м.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт