В торговом центре в Красноярске произошел пожар на площади 200 кв. м

Пожарные потушили открытое пламя.

В торговом центре "Взлетка Плаза" в Советском районе города Красноярска в ночь на 30 ноября произошел пожар. В здании воспламенились кровля и фасад. Соответствующей информацией с журналистами поделились региональные представители экстренного ведомства. Специалисты из ГУ МЧС пояснили, что сообщение о воспламенении поступило на пульт дежурного в 06:57 часов по местному времени (в 02:57 утра по московскому времени). На текущий момент сведений о пострадавших нет. Спасатели смогли локализовать огонь к 07:51 часам (в 03:51 по времени Москвы). Позже пожарные объявили о ликвидации открытого пламени.

Сообщение о загорании кровли и фасада торгового центра на улице Весны. На месте работают 18 единиц техники, около 60 человек. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 кв. м. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Стоит уточнить, что правоохранительным органам по улице Весны пришлось перекрыть участок дороги для транспорта. Речь идет об отрезке от улицы Батурина до Взлетной улицы. Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов учитывать дорожную ситуацию в городе и выбирать альтернативные маршруты для следования.

Появилось видео, как полыхал мусоровоз на Маршала Казакова.

Фото и видео: ГУ МЧС России, Telegram / Mash