Полиция задержала рецидивиста с юным подельником, трижды ограбивших АЗС на Придорожной аллее

Все три раза парни похищали канистры с моторным маслом.

В Петербурге задержали двух молодых людей, подозреваемых в трех грабежах на одной и той же АЗС на Придорожной аллее. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, 14 января в полицию сообщили о позднем визите двух неизвестных, которые украли четыре канистры моторного масла. Отмечается, что девушка-администратор предупредила грабителей, что вызовет полицию, однако злоумышленники не вернули товар и скрылись с места.

На днях, 19 января, подозреваемых в грабежах задержали на улице Есенина, ими оказались неработающие петербуржцы 18 и 24 лет. Младший, как выяснилось, находится под следствием за угрозу убийством, а старший ранее неоднократно судим за кражи, мошенничество и оборот наркотиков. Полиция установила, что подельники грабили ту же АЗС в ночь на 9 декабря прошлого года и 9 января этого года: злоумышленников также интересовали канистры с моторным маслом. По поводу первых двух грабежей заявлений в полицию, однако, не поступало.

Возбуждено три уголовных дела о грабеже.

Ранее мы писали, что полицейские спасли 96-летнюю блокадницу от нападения бомжа с ножом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД