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Спортсмен из Петербурга одержал победу на первенстве Европы по боксу
Сегодня, 12:15
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Спортсмен из Петербурга одержал победу на первенстве Европы по боксу

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Сборная России в целом показала выдающиеся результаты, заняв первое место в командном зачёте.

Спортсмен из Петербурга Богдан Смолькин одержал победу на первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек, проходившем в Сербии. Об этом официально сообщил вице-губернатор северной столицы Борис Пиотровский.​

 Смолькин, ученик Училища олимпийского резерва №2 и член сборной ЦСКА – Санкт-Петербург, выступал в тяжелой весовой категории свыше 80 килограммов. В финале соревнований он сумел завоевать золотую медаль, одержав уверенную победу.​

Сборная России в целом показала выдающиеся результаты, заняв первое место в командном зачёте. Российские спортсмены принесли в общую копилку 20 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых наград.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские спортсмены взяли медали на первенстве Европы по прыжкам в воду и синхронному плаванию.

Фото:  Telegram / Пиотровский Online

Теги: санкт-петербург, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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