Политик объяснил, что Вашингтон не утвердил на должность посла министра по обороне Украины.

Новым украинским послом в Вашингтоне станет исполняющий обязанности вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Ольга Стефанишина. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Иностранный политик уточнил, чо несмотря на ожидания киевского режима, Белый дом не согласовал кандидатуру исполняющего обязанности министра обороны Рустема Умерова, которое чиновники и Банковой изначально планировали назначить на должность в США. Парламентарий призвал в собственном Telegram-канале, что планы могут еще не раз измениться.

Ольга Стефанишина идет послом в США. Рустем Умеров остается на Украине, пойдет в СНБО. Правда, пока неизвестно, на секретаря или на заместителя. <...> Причиной мне называют несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона. Ярослав Железняк, депутат Украины

Днем ранее Верховная Рада уволила с поста премьер-министра Дениса Шмыгаля, что по закону влечет за собой отставку всего национального правительства. После этого лидер киевского режима Владимир Зеленский внес законодателям на рассмотрение кандидатуру Юлии Свириденко, бывшей первым вице-премьером - министром экономики, на пост нового премьера, а Шмыгаля - на пост главы Минобороны.

Депутат Рады Железняк назвал нелегитимной замену премьера Украины.

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