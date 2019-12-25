Мединский: Россия передала Украине еще 1 тыс. тел солдат ВСУ

Главный переговорщик от России с Украиной рассказал о новом взаимодействии с соседней страной по линии минобороны.

Москва в продолжение Стамбульских договоренностей передала военнослужащим киевского режима еще одну тысячу тел солдат из Вооруженных сил Украины, получив в ответ 19 тел погибших российских бойцов. Соответствующей информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале написал помощник главы государства Владимира Путина, руководитель российской делегации на мирных переговорах с Украиной Владимир Мединский.

В продолжение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине еще 1 000 тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле. Владимир мединский, переговорщик от РФ

Захарова: передача тел погибших между РФ и Украиной начнется в ближайшее время.

Фото: Telegram / Владимир Мединский