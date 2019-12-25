Благодаря прокуратуре в Петербурге 10 семей получили выплаты на детей

После вмешательства ведомства ранее принятые решения пересмотрены.

Прокуратура Петербурга проверила соблюдение прав родителей детей на получение пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом рассказали 17 июля в надзорном ведомстве.

Уточняется, что 10 семей обращались с соответствующими заявлениями в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону, но им отказали по формальным основаниям.

После вмешательства прокуратуры ранее принятые решения пересмотрены. Так, указанным семьям назначены положенные выплаты.

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