Суд вернул квартиру 66-летней петербурженке после незаконной сделки

Прокуратура Невского района установила, что на момент сделки пенсионерка не могла осознавать свои действия.

Жительница Невского района Санкт-Петербурга восстановила права на свою квартиру после многолетней судебной тяжбы. Прокуратура Невского района доказала, что женщину незаконно лишили единственного жилья.

Пенсионерка с 1988 года владела квартирой на улице Чудновского, но из-за проблем со здоровьем долгое время проживала в доме-интернате. В 2014 году женщина, не понимая последствий, подписала договор купли-продажи. Сделка была оформлена без нотариуса, после чего квартиру несколько раз перепродавали.

Прокуратура Невского района установила, что на момент сделки пенсионерка не могла осознавать свои действия. Ведомство подало иск о признании договора недействительным и возврате жилья. Сначала районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Несмотря на апелляцию покупателя, Санкт-Петербургский городской суд оставил решение в силе.

Санкт-Петербургский городской суд, выслушав мнение участвующего в деле представителя прокуратуры г. Санкт-Петербурга, оставил решение районного суда без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. прокуратура СПб

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Фото: Piter.tv