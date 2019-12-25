СК проверит инцидент в Самаре, где школьник поджег куртку одноклассницы

Девочка не дала списать соседу по парте, за что была "наказана" учеником.

Следственный комитет России проверит инцидент в Самаре, где школьник поджег куртку одноклассницы. Об этом сообщается в пресс-службе СК РФ по региону. Известно, что инцидент произошел 25 января на внешкольной территории. Один из учеников облил верхнюю одежду своей знакомой антисептиком, а после поджег. Ребенок в результате не пострадал, но куртка была повреждена.

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Следователи выяснили, что причиной поджога стал тот факт, что школьника не дала соседу по парте прочитать ответ на задание учителя. Из-за этого мальчик получил неудовлетворительную оценку на занятии. В настоящее время мальчик поставлен на внутришкольный учет, с ним проведена профилактическая работа. Также ситуация будет обсуждаться на комиссии по делам несовершеннолетних.

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Фото: Следственный комитет России