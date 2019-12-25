СК попросил домашний арест для московского депутата Людмилы Штейн

Фигурантка дела обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста.

Следственный комитет России попросил домашний арест для московского муниципального депутата Людмилы Штейн. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала пресс-секретарь Басманного суда столицы Ирина Софинская. Чиновница отметила, что народная избранница обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических требований во время участия в незаконной акции в поддержку Алексея Навального ( часть 1 статьи 236 УК РФ).

В суд поступило ходатайство следователя об избрании (Штейн – ред.) меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта Ирина Софинская, пресс-секретарь суда

Напомним, что ранее по данному уголовному делу под домашний арест суд посадил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Камыш, его коллег Дмитрий Барановского, Любовь Соболь и Олега Степанова, а также брата оппозиционера Олега Навального, участницу коллектива Pussy Riot Марию Алехину, руководителя"Альянса врачей" Анастасию Васильеву. В отношении Николая Ляскина суд избрал меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Ему запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, а также использовать мобильную связь и интернет, общаться с остальными участниками судебного процесса.

Фургалу предъявили окончательное обвинение.

Фото: Следственный комитет России