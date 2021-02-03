В СК РФ назвали уголовные статьи, по которым подозревается бывший глава Хабаровского края.

Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение. Об этом журналистам рассказала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Чиновница уточнила, что в окончательной редакции экс-губернатору Хабаровского края инкриминируется совершение преступлений по нескольким статьям

"Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой" Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Эксперты полагают, что Сергей Фургал организовал преступную группу, которая в период с 2004 по 2005 году совершила покушение на убийство предпринимателя Александрв Смольского, а также смогла ликвидировать бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. По мнению следователей, причастность фигуранта уголовного разбирательства подтверждается многочисленными свидетельствами потерпевших, свидетелей, а также обвиняемых членов ОПГ, а также результатами проведенных экспертиз.

Путин прокомментировал дело Фургала.

Фото и видео: Следственный комитет России

