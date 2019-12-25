Жириновский попросил перевести Фургала на лечение в больницу

Депутат вступился за коллегу на пленарном заседании в Госдуме.

Владимир Жириновский попросил перевести Сергея Фургала на лечение в больницу. Об этом лидер ЛДПР сообщил на пленарном заседании в Госдуме России. По мнению депутата, бывшего губернатора Хабаровского края следует направить из тюремной камеры на лечение из-за обнаруженной болезни легких.

Дайте медицинскую помощь бывшему губернатору, обнаружена болезнь легких. Он в камере сидит Владимир Жириновский, российский депутат

Напомним, что Сергей Фургал задержан 9 июля. В Следственном комитете РФ полагают, что чиновник причастен к организации убийств конкурентов в 2000-ых годах. речь идет о бизнесменах Евгении Зори и Олеге Булатове, а также покушении на Александра Смольского. После задержания главу региона сразу же переправили в Москву. Басманный суд арестовал фигуранта расследования на два месяца. Сейчас Фургал находится в СИЗО "Лефортово". Экс-губернатор своей вины не признает. В его поддержку населения Хабаровска регулярно устраивает несогласованные митинги.

Жириновский призвал не критиковать Сипягина за лечение в частной клинике.

Фото: YouTube/ParlamentRu