Жириновский призвал не критиковать Сипягина за лечение в частной клинике

Политик объяснил, почему главе Владимирской области надо выразить благодарность.

Владимир Жириновский призвал не критиковать Владимира Сипягина за лечение в частной клинике. Об этом председатель ЛДПР заявил в эфире телеканала "Россия 24". Политик отметил, что губернатор Владимирской области лечился от инфекции в столице, чтобы не занимать койку в региональном стационаре. По мнению Жириновского, за это ему следует объявить благодарность, а не ругать.

Специально поехал в Москву, где есть свободные койки, да еще в частную клинику. Так его критикуют. Слушайте, он дал возможность другому больному лежать на койке во Владимирской области. За что же вы критикуете губернатора? Это польза Владимир Жириновский, российский депутат

Напомним, что 13 ноября Владимир Сипягин заявил в собственном Instagram-аккаунте о том, что получил положительный тест на коронавирус. Днем 17 ноября его госпитализировали в частную клинику в Москве. Там он продолжал лечиться за свой счет. СМИ рассказали, что день в медицинском учреждении для пациента обходится в данной клинике в 50 тысяч рублей.

Жириновский считает, что Пенсионный фонд России упразднят.

Фото: YouTube/ParlamentRu

Видео: YT / Россия 24