Политик уверен, что в храмах не соблюдаются меры профилактики.

Владимир Жириновский призвал закрывать храмы на время пандемии коронавируса. Об этом представитель ЛДПР рассказал журналистам в рамках брифинга в Госдуме. По мнению депутата, в религиозных учреждениях не соблюдается социальная дистанция, а также другие необходимые меры безопасности.

Все церкви надо закрыть любых верований, потому что там скопление людей, там нет социальной дистанции и в основном пожилые. И они умирают, прихожане и священники. Да еще причастие одной ложкой, целуют икону, целуют руку. Что вы делаете? "Вот у нас умирает много священников". Так закройте храмы, поберегите ваших священников Владимир Жириновский, российский депутат

Напомним, что главный санитарный врач России Анна Попова попросила патриарха Московского и всея Руси Кирилла обеспечить меры профилактики против коронавируса. В частности, это касается ношения медицинских масок священниками, замера температуры прихожан и сотрудников перед входом в храмы.

Жириновский предложил оставить Навального в Германии и аннулировать его паспорт.

Фото: Piter.tv