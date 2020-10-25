Жириновский предложил лишить Мясникова диплома врача

Политик считает, что Мясников не имеет права оказывать помощь больным после заочного спора о необходимости закрытия границ из-за пандемии коронавируса в России.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отобрать диплом у главврача столичной больницы №71 Александра Мясникова. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Жириновский подчеркнул, что Мясников регулярно выступает на телеканалах и радиостанциях. Эти СМИ заявили об отсутствии влияния летних туристических поездок на распространение коронавируса, при том, что во всем мире ужесточают карантин, закрываются бары, рестораны, отменяются ночные мероприятия, вводится комендантский час.

А он вот такое говорит. Это врач. Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать. - Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР

Недавно лидер партии ЛДПР призвал запретить выезд из России из-за второй волны коронавируса. Он считает, что российские власти должны наказать ответственных за решение открыть границы. По его мнению, возобновлять поездки нужно лишь в те страны, где эпидемия остановлена.

Ранее мы сообщили, что Онищенко дал прогноз по длительности второй волны коронавируса.

Видео: Youtube/Радио "Комсомольская Правда"