Жириновский предложил лишить Мясникова диплома врача

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отобрать диплом у главврача столичной больницы №71 Александра Мясникова. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Жириновский подчеркнул, что Мясников регулярно выступает на телеканалах и радиостанциях. Эти СМИ заявили об отсутствии влияния летних туристических поездок на распространение коронавируса, при том, что во всем мире ужесточают карантин, закрываются бары, рестораны, отменяются ночные мероприятия, вводится комендантский час.
А он вот такое говорит. Это врач. Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать.
- Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР
Недавно лидер партии ЛДПР призвал запретить выезд из России из-за второй волны коронавируса. Он считает, что российские власти должны наказать ответственных за решение открыть границы. По его мнению, возобновлять поездки нужно лишь в те страны, где эпидемия остановлена.
Ранее мы сообщили, что Онищенко дал прогноз по длительности второй волны коронавируса.
Видео: Youtube/Радио "Комсомольская Правда"
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