По мнению политика, спад заболеваемости может начаться в конце 2020 – начале 2021 года.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал прогноз по длительности второй волны коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Онищенко подчеркнул, что "любая гриппозная инфекция идет от семи до девяти недель". Сначала она поднимается, затем 3-4 недели она идет на высоких уровнях, а потом начинается снижение. Бывший главный санитарный врач России указал, что в данном случае необходимо учитывать более долгий инкубационный период и большую заразность. Соответственно, срок увеличивается до трех месяцев.

Парламентарий добавил, что ответственное соблюдение противоэпидемиологических мер позволит купировать вспышку чуть раньше. В таком случае есть вероятность, что вторая волна коронавируса закончится достаточно быстро. Это произойдет после того, как все больные вылечатся и передача инфекции прекратится.

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