В Верховной Раде предложили взыскать с России миллиарды долларов

Глава партии "Голос" подчеркнула, что сумма взыскания может варьироваться от 5 до 500 млрд долларов

Глава партии "Голос", депутат Верховной Рады Кира Рудик предложила взыскать с России миллиарды долларов. Об этом она заявила на киевском форуме безопасности.

Рудик отметила, что Украина нуждается в законе, который будет подсчитывать, какие убытки России наносит Украине. Её партия предложила подобную инициативу. Документ "рассматривает комитет". По мнению главы партии "Голос", есть международные прецеденты, опираясь на которые можно предположить, что сумму возместят. Рудик считает, что Украина обратится за компенсацией в будущем, но как скоро это произойдет пока не ясно.

В России считают, что Украина должна ей миллиарды долларов. В 2013 году администрация экс-президента Украины Виктора Януковича выпустила еврооблигации на 3,065 млрд долларов. Позднее они были приобретены Россией. В 2015 году Киев не погасил основную сумму долга по этим бумагам и не выплатил процент. С тех пор украинский долг рос и достиг 4,5 млрд долларов.

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Видео: Youtube/Open Ukraine