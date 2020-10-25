В МЧС рассказали о спасательной операции после взрыва на танкере

По словам Волынкина, на место происшествия направлен вертолет и спасатели для организации поиска и спасения возможных пострадавших. Кроме того, место осмотрят на предмет возможного разлива нефтепродуктов.

Судно "Генерал Ази Асланов" находилось в исправном состоянии. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю генерала-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина.

Инцидент произошел в субботу, 24 октября. Взрыв на танкере произошел в Азовском море в устье Керченского пролива. Трех членов экипажа выбросило за борт. Об их местоположении неизвестно. Еще десять спасло проходящее судно "Сириус". Их состояние оценивается как удовлетворительное. По словам Волынкина, танкер находится на плаву, крен составляет порядка 3-7 градусов.

В семь часов утра также планируется вылет вертолета МЧС России из города Геленджика со спасателями для организации поиска и спасения возможных пострадавших, а также осмотра места происшествия на предмет возможного разлива нефтепродуктов. - Олег Волынкин, генерал-лейтенант внутренней службы

Танкер шел пустым в Ростов-на-Дону. По предварительной информации Росморречфлота, взрыв прогремел из-за нефтепродуктов. Пострадала палуба. Её часть свесилась за борт. Предполагается, что это и стало причиной крена. Судно буксируют в район порта "Кавказ". Поиски оказавшихся за бортом членов экипажа продолжаются.

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Видео: Youtube/Дарья Шульман