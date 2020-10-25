Нурмагомедов одержал победу в главном бою турнира UFC 254 и завершил карьеру

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в главном бою турнира UFC 254.
Бой проходил на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Российский боец сразился с американцем Джастином Гэтжи. По завершению встречи, Нурмагомедов выразил благодарность всем представителям UFC, а также тем, кто был рядом с ним, включая его отца Абдулманапа Нурмагомедова. В своей прощальной речи он отметил, что уходит из октогона непобежденным. Ему удалось исполнить мечту своего отца.
Я пообещал, что это будет мой последний бой. Если я дал слово, я должен его держать. Это был мой последний бой.
- Хабиб Нурмагомедов, российский боец
Затем Хабиб подчеркнул, что несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, UFC делают потрясающие шоу.
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Видео: Youtube/FightSpace
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