Эксперты заявили, что страна возвращается к катастрофичным условиям 2014-2015 годов.

Украине предрекли экономический армагеддон. Об этом сообщили авторы материала, опубликованного в издании "Зеркало недели". Специалисты уверены, что отрасль на Украине напоминает "Титаник". В ближайшее время экономика начнет раскручиваться по девальвационной и инфляционной спирали.

Результат для Украины ожидается поистине армагеддонский — разрастание "черной дыры" Пенсионного фонда до невиданных размеров и одновременно жесточайший дефицит трудовых ресурсов внутри страны публикация "Зеркало недели"

Авторы материала уверены, что страну начнет покидать трудоспособное население. Они ожидают оттока граждан в Европу. Ситуация связана с тем, что украинцы не имеют достаточных средств к существованию из-за карантина, вызванного коронавирусом. Им приходится отправляться на поиски работы в соседние государства. Уже сейчас аналитики говорят о возвращении Киева к кризисным условиям 2014-2015 годов. Тогда правительство было вынуждено увеличить оплату за ЖКХ ради пополнения государственного бюджета.

Украина ищет место для производства турецких беспилотников Bayraktar.

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