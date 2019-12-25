Олег Волошин объяснил, в каком случае РФ может начать наступление на Украину.

В Киеве предупредили о реакции России на базы НАТО на Украине. Об этом журналистам телеканала ZIK сообщил бывший представитель МИД, парламентарий Верховной Рады Олег Волошин. По словам депутата, Запад недооценивают противостояние Москвы по расширению североатлантического альянса.

Спикер отметил, что если Киев решит создать на собственной территории военную базу для стран-участниц НАТО, Россия может начать против Украины полномасштабное наступление. Волошин напомнил, что в Киеве на высшем уровне все чаще упоминают о возможном создании военной базы под Николаевым.

Потому что есть категория "подлетного времени". Грубо говоря, ракета, стартующая из-под Харькова, долетит до Москвы гораздо быстрее, чем ракета, стартующая из-под Варшавы, например, или из-под Берлина Олег Волошин, украинский депутат

Эксперт уточнил, что Россия в силах организовать превентивный удар военным вторжением на Украину. Он добавил, что Кремль не позволит появиться на Украине баз НАТО.

МИД РФ: Запад не извлек уроки из своих "односторонних авантюр".

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