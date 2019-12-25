Олег Уруский рассказал о планах Анкары по строительству предприятия на Украине.

Украина ищет место для производства турецких беспилотников Bayraktar. Об этом в интервью местным СМИ сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Чиновник уточнил, что на территории страны будут изготавливаться дроны Анкары. Турецкие власти готовы инвестировать в данный проект средства.

Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты Олег Уруский, министр вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Чиновник напомнил, что ранее Турция планировала разместить производство своих беспилотников на заводе "Укроборонпрома". Однако после решение изменилось. Сейчас Анкара намерена строить отдельное предприятие. Оно получит право реализовывать дроны на украинском, а также внешних рынках.

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