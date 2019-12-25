Стали известны причины катастрофы Ан-26 под Харьковом

Предварительный доклад специальной комиссии по расследованию трагедии будет опубликован 28 октября.

Стали известны причины катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом. Об этом в интервью для "РБК-Украина" сообщил глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Чиновник возглавил правительственную комиссию, посвященную расследованию трагедии. По данным экспертов, борт упал как из-за ошибок пилотов, так и из-за технических неисправностей.

Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия Олег Уруский, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Комиссия одобрила предварительный отчет об итогах расследования. Документ будет обнародован 28 октября. В тексте будут обозначены как основные, так и косвенные причины катастрофы. Уруский уточнил, что зафиксирован отказ системы ПРТ-24 ("предельного регулирования температуры"). Данный отказ привел к созданию внештатной ситуации на борту.

Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе.

Фото: 112 Украина