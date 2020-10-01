Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе

Вячеслав Золочевский выступил на украинском телевидении.

Спасшийся при падении украинского Ан-26 в городе Чугуев Харьковской области курсант национального университета воздушных сил рассказал о катастрофе. Об этом Вячеслав Золочевский заявил в интервью для местного телеканала ТСН. Молодой человек объяснил, как ему удалось выжить после крушения военно-транспортного самолета.Он отметил, что в момент трагедии находился практически рядом с кабиной пилотов.

Можно сказать, что в начале, на втором рабочем месте справа. Был резкий крен, и я по ходу подлетел, ударился головой. Я был в отключке Вячеслав Золочевский, украинский курсант

Напомним, что Ан-26 с 27 пассажирами на борту упал 25 сентября в Харьковской области. Выжить удалось только одному человек: 25 пострадавших погибли на месте, за жизнь еще одного мужчины боролись врачи. Однако пациент все-таки скончался в больнице от травм. В настоящее время в ГБР считают, что причиной трагедии могла стать техническая неисправность или человеческий фактор.

Владимир Зеленский посетил выжившего в крушении Ан-26 под Харьковом.

Видео: TCH