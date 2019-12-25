  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Следствие опровергло информацию об отказе двигателя Ан-26, разбившегося под Харьковом
Сегодня, 13:57
47
lesjasap

Следствие опровергло информацию об отказе двигателя Ан-26, разбившегося под Харьковом

0 0

В ГБР раскрыли основные версии трагедии, произошедшей в Чугуеве.

Следствие опровергло информацию об отказе двигателя Ан-26, разбившегося под Харьковом. Об этом во время брифинга заявил руководитель Главного следственного управления ГБР Украины Максим Борчаковский. Он уточнил, что специалисты не подтвердили версию о том, что военно-транспортный самолет в Чугуеве упал из-за отказа одного из двигателей.

Была информация относительно уменьшения давления индикатора крутящего момента. То, что заявляется о том, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности

Максим Борчаковский, представитель ГБР Украины

Эксперт рассказал, что сейчас следствие сосредоточилось на четырех версиях трагедии. В списке - техническая неисправность, ненадлежащее выполнение служебных обязанностей со стороны экипажа или руководства полетов, а также ненадлежащее выполнение обязанностей во время ремонта и обслуживания самолета.

Найдены тела всех погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом.

Фото: TG/Военный обозреватель
 

Теги: ан-26, двигатель, крушение, харьковская область, чугуев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии