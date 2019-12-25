Политик почтил память погибших в Чугуеве при падении военно-транспортного самолета.

Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура на Украине. Об этом президент страны рассказал во время своего визита на место трагедии в городе Чугуеве Харьковской области. Слова политика приводят представители администрации.

Напомним, что ранее о трауре в Харьковской области из-за крушения военно-транспортного самолета заявил губернатор Алексей Кучер. Он отметил, что трагедия унесла жизни 25 человек. Позже стало известно о еще одном погибшем. Он скончался в больнице. За жизнь еще одного пострадавшего борются медики. В общей сложности в самолете находились 27 человек, включая семерых членов экипажа и 20 курсантов.

Андрей Таран заявил о том, что причины произошедшего с самолетом в Харьковской области пока неизвестны. Государственное бюро по расследованиям изучает четыре версии, по которым могла произойти авиакатастрофа. Глава Минобороны Украины отметил, что расследование значительно продвинется после того, как специалисты расшифруют "черные ящики". В СБУ рассказали, что упавшим бортом управлял командир. Он не допускал до управления бортом курсантов, которые находились в салоне. В Харьковской области авершились поиски пропавших после крушения самолета. Были найдены тела.

Фото: TG/Военный обозреватель