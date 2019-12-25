На Украине проверяют четыре версии крушения Ан-26

ГБР Украины опубликовала пост, в котором назвала основные версии произошедшей катастрофы.

На Украине проверяют четыре версии крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом в собственном аккаунте на Facebook заявили представители Государственного Бюро расследований.

Проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету пресс-служба ГБР Украины

Напомним, что борт с 27 пассажирами разбился вечером 26 сентября в городе Чугуев во время учебного полета. Выжили только два человека, которые выпрыгнули из самолета, когда тот почти упал на землю. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил полета.

СБУ: разбившимся в Харьковской области самолетом управлял командир экипажа.

Фото: TG/Военный обозреватель