На Украине проверяют четыре версии крушения Ан-26

На Украине проверяют четыре версии крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом в собственном аккаунте на Facebook заявили представители Государственного Бюро расследований.
Проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету
пресс-служба ГБР Украины
Напомним, что борт с 27 пассажирами разбился вечером 26 сентября в городе Чугуев во время учебного полета. Выжили только два человека, которые выпрыгнули из самолета, когда тот почти упал на землю. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил полета.
СБУ: разбившимся в Харьковской области самолетом управлял командир экипажа.
Фото: TG/Военный обозреватель
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