На месте крушения Ан-26 под Харьковом нашли тело еще одного погибшего

В настоящее время ведутся поиски последнего курсанта, находившегося в самолете.

На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в городе Чугуев Харьковской области нашли тело еще одного погибшего. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На месте падения самолета 26 сентября в 9:00 (совпадает с московским временем) под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются заявление Госслужбы по ЧС Украины

Напомним, что самолет упал вместе с 27 пассажирами, находившимися на борту. В живых остались только двое курсантов, которые успели выпрыгнуть из воздушного судна, когда то приближалось к земле. К утру субботы поиски еще двух курсантов, чьи тела не были найдены, продолжились. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов.

В Харьковской области объявили траур из-за крушения Ан-26.

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