Трасса Р-280 "Новороссия" идет от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы.

Российские военные контролируют небо над трассой "Новороссия". Об этом в докладе Владимиру Путину губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он отметил, что дорогу Р-280, которая снабжает Крым, на сегодняшний день находится под полным контролем. Глава региона добавил, что благодаря работе российских бойцов значительно снизилась эффективность украинских дронов в Запорожской области.

Армия России применяет постоянно совершенствующиеся средства борьбы с беспилотниками. По словам Балицкого, в Энергодаре сейчас наблюдается сложная, но контролируемая ситуация.

По данным Минобороны, ВС РФ нанесли точечные удары по ключевым объектам инфраструктуры ВСУ, включая места сборки и хранения дронов большой дальности. Активные действия в минувшую неделю велись в районах Новой Сечи, Садков и Могрицы в Сумской области, а также рядом с Белым Колодезем и Липцовами в Харьковской области.

Ранее мы сообщали, что российские войска взяли под огневой контроль основные дороги, по которым передвигаются ВСУ на правом берегу Херсонской области.

Фото: Минобороны РФ