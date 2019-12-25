Глава Херсонской области рассказал о продвижении ВС РФ по зоне боевых действий на СВО.

Российские войска взяли под огневой контроль основные дороги, по которым передвигаются ВСУ в правобережной части Херсонской области. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал губернатор российского региона Владимир Сальдо. Для примера местный чиновник объяснил СМИ, что сейчас техника противника лишена возможности проехать по дороге от Херсона до Николаева.

Наши военные держат под огневым воздействием маршруты противника на правом берегу. Огневой контроль — когда движение полностью парализовано, когда дорога для противника становится смертельной в каждую минуту. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Напомним, что Херсонская область - это российский регион, расположенный в нижнем течении реки Днепр. Он вошел в состав государства по результатам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года объявил общественности о том, что на текущий момент российские войска освободили 76 процентов от киевского режима на территории. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают до сих про Вооруженные силы Украины

Из-за атаки ВСУ на Херсонскую область повреждены мосты возле Чонгара и Геническа.

Фото: Telegram / Владимир Сальдо