В Харьковской области объявили траур из-за крушения Ан-26

Все государственные флаги будут приспущены 26 сентября.

В Харьковской области объявили траур из-за крушения военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом рассказали местные СМИ со ссылкой на заявление губернатора региона.

Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26. В День траура на всей территории области приспустить государственный флаг Украины пресс-служба губернатора Харьковской области

Напомним, что накануне в городе Чугуев во время учебного полета упал самолет, в котором находились 27 человек. Среди них - семеро членов экипажа и 20 курсантов. Выжить смогли только двое. Они выпрыгнули из падающего воздушного судна, когда тот был близко к земле. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом.

Видео: TG / Военный обозреватель