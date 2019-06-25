Обстрел автобуса под Харьковом сняли на видео

В соцсетях появилось видео преступления, произошедшего на трассе Киев-Харьков.

Обстрел автобуса под Харьковом и избиение одного из пассажиров сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале "Харьков Life | Cобытия и новости". На кадрах также видно, как одного из пассажиров избивают. Пострадавший оказался активистом общественной организации "Патриоты — за жизнь".

Ужас, какой кошмар, что творится комментарий очевидца события

На кадрах зафиксирован момент, когда группа мужчин валит на землю пассажира. Они начали избивать жертву ногами. Затем в автобус полетела бутылка с зажигательной смесью. После этого послышались звуки выстрелов. Преступники произвели сначала шесть выстрелов, а после небольшой паузы выстрелили еще несколько раз.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за оперативное задержание подозреваемых в обстреле общественного транспорта. Он напомнил, что инцидент со стрельбой произошел на трассе Киев-Харьков. Политик призвал правоохранительные органы не допустить возвращения "лихих 90-х с дерзкими разборками на улицах".

Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию.

Видео: Telegram/Харьков Life | Cобытия и новости