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Белый дом заявил о работе США над отправкой новой партии оружия Украине

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Карин Жан-Пьер оценила оперативную обстановку для ВСУ вблизи Харькова.

В американской администрации при президенте Джо Байдене готовят к отправке новую партию оружия и боевой  техники для армии киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница заметила, что Вашингтон пытается помочь ВСУ, размещенным в районе города Харьков.

Мы также работаем над очередным пакетом неотложно необходимой помощи Украине.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Дополнительно сотрудница администрации США зачитала тезисы, которые 10 мая огласил местным репортерам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. В них говорится о том, что российские силы начали наступление на город Харьков. Власти Белого дома полагают, что Москва вскоре активизирует свои  темпы наступательных операций в области для того, чтобы создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

США фундаментально пересмотрят отношения с Грузией в случае принятия закона об иноагентах.

Фото и видео: YouTube / Fox Business

Теги: белый дом, военная помощь, всу, карин жан-пьер, харьков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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