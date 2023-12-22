Карин Жан-Пьер оценила оперативную обстановку для ВСУ вблизи Харькова.

В американской администрации при президенте Джо Байдене готовят к отправке новую партию оружия и боевой техники для армии киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница заметила, что Вашингтон пытается помочь ВСУ, размещенным в районе города Харьков.

Мы также работаем над очередным пакетом неотложно необходимой помощи Украине. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Дополнительно сотрудница администрации США зачитала тезисы, которые 10 мая огласил местным репортерам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. В них говорится о том, что российские силы начали наступление на город Харьков. Власти Белого дома полагают, что Москва вскоре активизирует свои темпы наступательных операций в области для того, чтобы создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

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Фото и видео: YouTube / Fox Business