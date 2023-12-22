США фундаментально пересмотрят отношения с Грузией в случае принятия закона об иноагентах

Карин Жан-Пьер надеется на право вето в Тбилиси со стороны президента Саломе Зурабишвили.

В американской администрации при президенте Джо Байдене произведут фундаментальный пересмотр отношений с Грузией в том случае, если законопроект об иностранных агентах будет принят на территории этой закавказской республики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница не стала говорить о том, в чем именно заключались бы результаты подобного пересмотра контактов с Тбилиси.

Однако, если данный законопроект будет принят, то это вынудит нас фундаментальным образом переоценить свои отношения с Грузией. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер также выразила "глубокую обеспокоенность" принятым грузинским парламентом законопроектом. В США рассчитывают, что местный президент Саломе Зурабишвили наложит на него право вето. В Вашингтоне заметили, что на текущий момент все еще неясно, попытается ли парламент Грузии преодолеть возможное вето или нет. В США полагают, что законопроект об иноагентах противоречит демократическим ценностям, а также негативно скажется на позиции страны по евроинтеграции и отдалит европейское государство от членства в ЕС и НАТО.

Белый дом отверг попытки законодателей обязать его поставлять оружие Израилю.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television