Белый дом отверг попытки законодателей обязать его поставлять оружие Израилю

Карин Жан-Пьер оценила законопроект, который рассматривается в Конгрессе США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене выступила с критикой попыток местных законодателей обязать Вашингтон обеспечить бесперебойные поставки оружия для еврейского государства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранной чиновнице был задан вопрос о предложенном членами Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США законопроект. Согласно положениям этого документа, политики хотят предусмотреть запрет властям США на приостановку поставок одобренной Конгрессом помощи Израилю. Голосование по такому проекту в нижней палате Конгресса пройдет на этой неделе.

Мы категорически отвергаем попытки ограничить возможности президента по выделению военной помощи в соответствии с внешней политикой США и целями страны в вопросах национальной безопасности. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь белого дома

По ее словам, руководство США рассчитывает передать Израилю всю одобренную помощь "до последнего цента". Жан-Пьер добавила, что приостановка поставок военной помощи Израилю касается лишь бомб большой мощности, "которые могут быть крайне разрушительны в густонаселенной городской среде".

Белый дом распорядился, чтобы их дипломаты не посещали инаугурацию Путина.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television