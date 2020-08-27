Политик планирует вернуться на родину, чтобы "служить своей стране".

Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Об этом политик заявил в собственном видеообращении. Он выразил благодарность Украине, назвав страну своим вторым домом. Он отметил, что планирует вернуться на родину.

Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю Михаил Саакашвили, политик

Саакашвили заметил, что за последние семь лет получил опыт и знания. Он понял, что для него лучшим решением будет служить своей стране и "не допускать ошибок". Он признал, что во время своего президентства в Грузии совершил ряд промахов.

Напомним, что Михаил Саакашвили на данный момент занимает пост руководителя исполнительного комитета национального совета реформ Украины. Он неоднократно негативно высказывался о парламентских выборах в Грузии, которые должны вскоре состояться. Политик не признает легитимность правительства Грузии. Его резкие заявления стали причиной отзыва посла Тбилиси из Киева. Дипломаты считают, что высказывания Саакашвили являются вмешательством во внутренние государственные дела Грузии.

Михаил Саакашвили заявил, что Грузия исчезает с мировых радаров.

Видео: Facebook / Mikheil Saakashvili