Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

По его словам на Украине существует лишь куча чиновников.

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас работает в должности глава исполкома национального Совета реформ Украины, заявил, что там нет государства. Свое заявление политик сделал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Саакашвили, государство обеспечивает справедливость "для всех и защищает всех". На Украине же, по его словам, существует куча чиновников и их начальников.

Ранее Михаил Саакашвили назвал сферы, в которых Россия превосходит Украину.

Видео: YouTube / Україна 24