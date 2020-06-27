Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас работает в должности глава исполкома национального Совета реформ Украины, заявил, что там нет государства. Свое заявление политик сделал в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Саакашвили, государство обеспечивает справедливость "для всех и защищает всех". На Украине же, по его словам, существует куча чиновников и их начальников.
Ранее Михаил Саакашвили назвал сферы, в которых Россия превосходит Украину.
Видео: YouTube / Україна 24
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