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Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

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Политик считает, что в РФ лучше работает налоговая система.

Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной. Об этом глава украинского совета реформ заявил во время интервью с бизнесменом Игорем гуменным. Видеоролик беседы размещен на YouTube-канале.

Политик объяснил, что в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы Москва значительно опережает Киев. Он признался, что сложившаяся ситуация его расстраивает. Саакашвили уверен, что в РФ "слушают" предпринимателей активнее, чем на Украине. 

Они выигрывают у нас войну на фронте реформ — ребята, это было главным коньком Украины, как?

Михаил Саакашвили, глава Национального совета реформ

Напомним, что ранее Аваков предсказал голод на Украине из-за экономического кризиса.


Видео: Youtube/ Saakashvili Mikheil - Саакашвили Mихаил

Теги: михаил саакашвили
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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