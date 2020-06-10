Политик обратил внимание на распространение центробежных настроений во всех регионах Украины.

Михаил Саакашвили заявил об угрозе скорого распада Украины. Об этом политик заявил во время эфира на местном телеканале "Украина 24". Спикер уверен, что на территории страны стремительно растут центробежные настроения во всех регионах. В связи с этим он считает, что государство находится на грани распада.

Когда мы говорим, что страна может распасться – да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть Михаил Саакашвили, глава исполнительного комитета национального совета реформ

Политик призвал "не обманывать себя", так как "все плохо" на юге, востоке, крайнем западе и севере Украины. Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью журналистам "Парламентской газеты" рассказал о том, что из состава Украины могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.

В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25.

Видео: Youtube/ Україна 24