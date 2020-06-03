Он заявил, что такие критики ему надоели.

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к чёрту бизнесменов, которые требуют быстрых результатов. Он сделал это на встрече с предпринимателями, запись которой опубликована на странице в Facebook политика.

У него спросили — "когда будут конкретные дела?". Саакашвили ответил, что ему надоели все, кто об этом спрашивают — он послал их "к чёрту" и предложил самим "хоть раз пошевелить руками".

Он заявил, что такие критики ему надоели.

Ранее Саакашвили призвал легализовать казино на Украине.

Видео: Facebook/Mikheil Saakashvili