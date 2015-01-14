Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы

Экс-президента страны признали виновным по делу о растрате госсредств.

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает телеканал "Мтавари архи".

Саакашвили признали виновным по делу о растрате госсредств. Ему предъявили обвинение в 2014 году. Это дело стало известным в Грузии как "дело пиджаков". Речь идет о приобретенных экс-президентом пиджаках на госсредства. Также сообщается, что на эти деньги Саакашвили оплатил учебу сыну и арендовал дорогие автомобили.

По данным суда, всего было потрачено 3,2 млн долларов госсредств. В деле также фигурировал бывший глава специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия, которому назначили штраф в размере около 100 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали, что в Грузии задержаны двое подозреваемых в пособничестве терроризму.

Видео: YouTube / Saakashvili Mikheil - Саакашвили Mихаил