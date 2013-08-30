Экс-президента признали виновным по делу о незаконном пересечении границы.

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили еще к 4,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает местная телекомпания "Пирвели".

Приговор вынесли в Тбилисском городском суде. Экс-президента признали виновным по делу о незаконном пересечении границы. К нему также добавили восемь лет за растрату бюджетных средств. В общей сложности Саакашвили приговорили к 12,5 годам тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Хакасии сотрудник электросетевой компании обвиняется в превышении полномочий.

Видео: YouTube / Saakashvili Mikheil - Саакашвили Mихаил