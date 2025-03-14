В Хакасии сотрудник электросетевой компании обвиняется в превышении полномочий

Мужчина причинил материальный ущерб в размере 2,5 миллионов рублей.

Сотрудник электросетевой компании на территории Хакасии обвиняется в превышении должностных полномочий. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления Следственного комитета по Красноярскому краю через социальные сети. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ. на основании материалов, предоставленных силовым ведомством. В надзорном ведомстве указали, что в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года мужчина ради улучшения показателей эффективности служебной деятельности неоднократно давал своим подчиненным, неосведомленным о его криминальных намерениях, незаконные указания по корректировке реального графика потребления электроэнергии.

В результате разницы между фактически поставленной и оплаченной электроэнергией по точке учета поставки электроэнергии сбытовой организации причинен ущерб в сумме более 2,5 миллионов рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

Фигурант расследования в настоящее время отправлен под стражу.

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Фото и видео: ГСК СК по Красноярскому краю и Хакасии