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В Хакасии сотрудник электросетевой компании обвиняется в превышении полномочий

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Мужчина причинил материальный ущерб в размере 2,5 миллионов рублей.

Сотрудник электросетевой компании на территории Хакасии обвиняется в превышении должностных полномочий. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления Следственного комитета по Красноярскому краю через социальные сети.  В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ. на основании материалов, предоставленных силовым ведомством. В надзорном ведомстве указали, что в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года мужчина ради улучшения показателей эффективности служебной деятельности неоднократно давал своим подчиненным, неосведомленным о его криминальных намерениях, незаконные указания по корректировке реального графика потребления электроэнергии.

В результате разницы между фактически поставленной и оплаченной электроэнергией по точке учета поставки электроэнергии сбытовой организации причинен ущерб в сумме более 2,5 миллионов рублей.

пресс-служба МВД РФ по региону

Фигурант расследования в настоящее время отправлен под стражу.

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Фото и видео: ГСК СК по Красноярскому краю и Хакасии

Теги: должностные полномочия, хакасия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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