Суд признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков в Северной Осетии

Число жертв превысило 2,3 тысячи человек, еще 1,6 тысячи были угнаны в Германию.

Действия немецко-фашистских оккупантов против народов Советского Союза на территории Северной Осетии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов признаны Верховным судом республики геноцидом и преступлениями против человечности Соответствующая информация опубликована в Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России. В надзорных ведомствах уточнили, что местные жители из региона в течение почти двух месяцев подвергались издевательствам и пыткам со стороны иностранным захватчиков. Населенные пункты также подвергались бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. Общее количество жертв превысило 2,3 тысяч человек, свыше 1,6 тысяч советских граждан принудительно были угнаны в Германию. Немецкие захватчики разграбили и разрушили промышленные предприятия, школы, колхозы, а также культурные учреждения культуры. Материальный ущерб в переводе на текущий курс составляет более пяти миллиардов рублей.

В подтверждение заявленных требований суду представлен значительный объем материалов - доказательства преступлений, совершенных против мирного населения Северо-Осетинской АССР в период нацистской оккупации. сообщение Генпрокуратуры России

В Свердловской области в поселке Пасынок при пожаре погибли двое детей и взрослый.

Фото и видео: Следственный комитет России