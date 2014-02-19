В Свердловской области в поселке Пасынок при пожаре погибли двое детей и взрослый

СК РФ возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

На территории поселка Пасынок в Свердловской области утром 5 марта загорелся частный дом. Во время ликвидации последствий возгорания российские экстренные службы нашли в конструкциях тела четырех человек. В огне погибли двое взрослых и два несовершеннолетних. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления МЧС. Известно, что пламя потушено на площади в 64 квадратных метра. В ликвидации огня были задействованы шесть человек личного состава и две единицы специальной техники. Сейчас эксперты устанавливают вероятную причину пожара.

В поселке Пасынок загорелся частный дом. В ходе проливки и разборки конструкций сотрудники МЧС России обнаружили трех погибших: мужчину, мальчика трех лет и девочку семи лет. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

В Следственном комитете по Свердловской области добавили, что погибший мужчина являлся хозяином помещения, в котором гпроизошел пожар. По предварительной информации, криминальных действий в трагедии не усматривается. Как сообщил начальник руковдитель местной пресс-службы надзорного ведомства, отец семейства вернулся домой с рабочей вахты, алкоголь не употреблял.

В данной семье имеется также мама и еще один ребенок - они в момент случившегося в доме отсутствовали, поскольку ранее уехали в Екатеринбург, в больницу. пресс-служба СК по региону

По факту произошедшего ведется уголовное дло по части 3 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печи.

Пожар охватил частный дом и бытовку в Колпинском районе.

Фото и видео: ГУ МЧС России